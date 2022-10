PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con Agnelli: "Vergogniamoci"

"Vergogniamoci". Queste le parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che La Gazzetta dello Sport ha riportato in apertura in prima pagina

"Vergogniamoci". Queste le parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che La Gazzetta dello Sport ha riportato in apertura in prima pagina nell'edizione odierna. Bianconeri ko ad Haifa, il numero uno del club è una furia: "Allegri resta. Tutto il gruppo è colpevole. Chiedo scusa ai tifosi". In ritiro fino al derby. Di Maria rischia un lungo stop.

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina anche per i rossoneri con questo titolo: "Che furto!". Più l'arbitro del Chelsea: Diavolo battuto. Rigore ed espulsione di Tomori senza senso dopo 18 minuti. Pioli: "Gara stravolta". Intanto il rinnovo di Leao è vicino.

Inter - Spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per i nerazzurri con il titolo seguente: "A tutta nella bolgia del Camp Nou. Lautaro: 'Non firmo per il pari'". La squadra di Inzaghi impegnata alle 21 a Barcellona nella quarta giornata di Champions League. In palio una grande fetta del passaggio del turno.

Napoli - "Ai super azzurri basta un punto. Osimhen in panca". Questo il titolo che propone il quotidiano nel taglio alto della prima pagina. La squadra di Spalletti in campo al Maradona alle 18.45 contro l'Ajax travolta una settimana fa: basterà un pari per assicurarsi gli ottavi di finale.