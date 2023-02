PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con Inter-Milan: "Un derby da paura"

Dietro al Napoli è bagarre: se vince Inzaghi, stacca Pioli; se vince Pioli, scavalca Inzaghi.

© foto di Pierpaolo Matrone

E' il giorno di Inter-Milan, un "Derby da paura", come scrive La Gazzetta dello Sport. E mai definizione fu più azzeccata perché chi perde rischia di mettere in pericolo la qualificazione alla Champions League, dunque i primi quattro posti in campionato. Dietro al Napoli è bagarre: se vince Inzaghi, stacca Pioli; se vince Pioli, scavalca Inzaghi.