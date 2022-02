PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con la bagarre scudetto: "Testa calda"

"Testa calda". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alla situazione in vetta alla classifica con Napoli e Inter che hanno chiuso sull'1-1. Un gol di Dzeko ha rimesso in equilibrio il match del "Maradona" dopo il vantaggio partenopeo su rigore con Insigne con il Milan adesso che, in caso di successo contro la Samp, può guadagnare la testa.