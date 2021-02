PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Atalanta, un'Ospina nel fianco. 0-0 col Napoli"

"Conte, tre tormenti". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Inter. Troppi errori a partire da Handanovic fino a Sanchez, tutte le sviste che pesano. Cosa fa Suning? Progetto fermo, dalla proprietà nessun segnale. La Juventus risale e le sue quotazioni sono in rialzo. Adesso i bianconeri si rivelano ancora una volta insidiosi.

Juventus - C'è spazio per i bianconeri dopo il successo contro l'Inter di Conte nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Pirlo che musica". Carisma da maestro per una nuova squadra e la gestione di Cristiano Ronaldo. La svolta è arrivata da San Siro a... San Siro.

Coppa Italia - "Atalanta un Ospina nel fianco". Questo il titolo che il quotidiano dedica alla sfida tra il Napoli e i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina di stamani. La Dea è bella, ma il portiere dei partenopei tiene a galla la squadra di Gattuso e salva lo 0-0. Mercoledì andrà in scena il ritorno a Bergamo dove si deciderà la squadra che passerà il turno ed accederà alla finale.