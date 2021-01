PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Bakayoko all'ultimo assalto"

"Occhio Conte arriva la Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Domenica supersfida a San Siro, i bianconeri ora sono lì. I rimpianti dell'Inter: gioca meglio, ma la Roma acciuffa il 2-2. Il tecnico sbaglia i cambi e sul mercato è rassegnato. La scalata di Pirlo: fatica contro il Sassuolo in 10. Gol di Danilo, Ramsey e CR7 per il 3-1 finale. Dybala si ferma, c'è allarme.

Milan - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per i rossoneri con il titolo seguente: "Ibra ricomincia da +3". La squadra di Pioli scappa e il tecnico prenota mezzo scudetto. Zlatan ritrova il Milan solo in vetta. Mercato, il primo rinforzo sarà Simakan dello Strasburgo.

Serie A - "Napoli, Bakayoko all'ultimo assalto. Lazio e Verona su. Respiro Fiorentina". Questo il titolo che nel taglio alto della prima pagina del giornale viene dedicato alle altre partite del nostro campionato con i partenopei che sorpassano l'Udinese soltanto nel finale mentre vittorie facili contro Parma e Crotone per le squadre di Inzaghi e Juric.