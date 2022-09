PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Canta Napoli”, ma apre con la crisi di Juve e Inter

"Rigore con il Var e Simeone: Spalletti è primo. Pioli: 'Se giochi così bene non puoi perdere'".

"Canta Napoli. Rabbia Milan", titola così in prima pagina la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. "Rigore con il Var e Simeone: Spalletti è primo. Pioli: 'Se giochi così bene non puoi perdere'". In apertura la crisi di Juve e Inter: "Sotto accusa. Juve e Inter a picco: i tecnici nel mirino". Di spalla spazio alla vittoria all'Olimpico dell'Atalanta: "L'Atalanta approfitta degli sprechi della Roma".