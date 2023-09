Nell'edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il pareggio striminzito in rimonta dell'Inter con la Real Sociedad: "Ci pensa la vera Inter". In taglio alto spazio al Napoli, che batte il Braga al debutto in Champions: "Canta solo il Napoli. L'unico successo (1-2) italiano". Di spalla spazio alla stella del Milan: "Bivio Leao, Rafa chi sei: Balo o Mbappé?".