PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Carnevali: Napoli su Traore. Benitez: questo Napoli è un po' mio"

"Ecco chi vuole i miei gioielli". Queste le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo

"Ecco chi vuole i miei gioielli". Queste le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che La Gazzetta dello Sport riporta nell'apertura della prima pagina di oggi. Il dirigente apre il forziere neroverde: "La Juventus mi ha chiesto Raspadori, l'Inter è la più vicina a Scamacca, Berardi sarebbe l'ideale per il Milan, il Napoli bussa per Traoré".

Rafael Benitez - "È un po' mio questo Napoli. Può farcela". Queste le parole dell'ex tecnico azzurro che il quotidiano riporta nel taglio laterale della prima pagina. Lo spagnolo crede nella squadra di Spalletti e sottolinea come le possibilità di vincere il campionato di Serie A in questa stagione siano effettivamente concrete.

Scudetto - Il quotidiano dedica uno spazio al nostro campionato nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Supervolata, quattro guru prevedono come finirà". Interessante iniziativa del giornale che ha deciso di intervistare quattro tecnici top negli altri sport per sapere la loro opinione sulla lotta per il titolo in Serie A.