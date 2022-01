PRIMA PAGINA - Gazzetta: "“Circolare del ministero, stop solo in caso di focolaio”:

“Inter-Juve, un pieno super” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il derby d’Italia per la prima Coppa - si legge - Un trofeo in gara secca che vale pure per il futuro, Inzaghi vuole aprire subito un ciclo. Allegri (in emergenza) ha bisogno di rilanciarsi.

Covid - “Stop solo in caso di focolaio”: circolare del ministero della salute dopo il vertice con il Coni e i medici sportivi per limitare l’intervento delle Asl.

Milan - “Balla Bailly”: Gabbia via se arriva il difensore, pressing per avere il sì dello United. Le mosse di mercato dei rossoneri.

Roma - “Mou, sei contento?”: sbarca Oliveira, domenica in campo.

Serie A - “L’urlo del Cagliari”: Bologna beffato, che bagarre la lotta salvezza. Pereiro firma il 2-1.

Atalanta - “In Coppa Italia via agli ottavi”: e riparte l’assalto dell’Atalanta, a Bergamo col Venezia (17:30).