PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Clamoroso, Maldini addio! Giuntoli, no di ADL”

“Clamoroso! Maldini-Milan, è addio!”. E’ questa l’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

“Clamoroso! Maldini-Milan, è addio!”. E’ questa l’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Rottura tra Cardinale e direttore tecnico. Via anche Massara, più poteri a Furlani. Pioli resta, il club assicura un futuro al top”. In taglio basso la Juventus: “Muro di De Laurentiis, primo no per Giuntoli”. Spazio anche all’Inter con il rinnovo di Inzaghi.