“CR…Napoli”, titola di spalla in prima pagina la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. “Il sogno è vero. A Firenze con Osimhen. Ronaldo dà l’ok: si può fare. Spalletti per la fuga in vetta”. Al centro ampio spazio al successo del Milan ai danni del Bologna. Di spalla il pareggio tra Juve e Roma.