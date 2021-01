PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Dal Napoli alla Samp, altro colpo Spezia"

"Gigio patto scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Donnarumma. Il volo del Diavolo e quelli dell'estremo difensore rossonero. La firma sul contratto che scade e il campionato con il Milan: il portiere si tuffa con tutto. E con la Champions e i bonus... Intanto replay contro il Torino in Coppa Italia: Ibrahimovic part time.

Inter-Juventus - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per il big match di domenica sera con il titolo seguente: "Sfida totale". Il duello Conte-Pirlo e le strategie dei club: i nerazzurri risaliti dal -21 del 2019. Agnelli punta sul mix big-giovani: visite ok per Rovella e si tratta Scamacca. Dybala salta San Siro: si ferma per 20 giorni.

Esterni - Ampio spazio anche per il focus del quotidiano nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Hakimi, Theo, Gosens e gli altri. Il gol mette le ali". Nell'attuale Serie A sono tanti in quel ruolo a fare la differenza e a decidere le partite portando punti preziosissimi per gli obiettivi dei rispettivi club di appartenenza.

Spezia - "Dal Napoli alla Samp: altro colpo". Questo il titolo che compare nel taglio laterale della prima pagina sui liguri che nel posticipo vincono per 2-1 una gara complicata grazie al calcio di rigore di Nzola. In apertura a segno anche Terzi al quale aveva replicato Candreva al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato alla Befana contro l'Inter.