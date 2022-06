PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Deulofeu a Napoli se parte Politano"

TuttoNapoli.net

“Juve ti porto i gol” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Arriva Di Maria e carica Vlahovic - si legge - L’argentino è pronto al sì ai bianconeri: vuole ridare qualità e assist all’attacco. No al Chelsea per de Ligt: può partire solo versando 120 milioni.

Inter - “Formula fantasia”: Inzaghi prepara tante trovate con Calhanoglu più Mkhitaryan. I nerazzurri cambiano.

Milan - “Punta Parigi”: fari su Draxler, Kehrer e Diallo. Origi è arrivato, sarà vice Giroud.

Monza - “Ambizioso”: Candreva e Sensi sono a un passo. Brianzoli su più fronti.

Mercato - “Deulofeu a Napoli se parte Politano. La Lazio va su Ilic”: le altre trattative.