PRIMA PAGINA - Gazzetta e l'annuncio di ADL: "Spalletti è un uomo libero, vuole un anno sabbatico"

TuttoNapoli.net "EuroDiavolo". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi al successo del Milan per 0-1 in casa della Juventus. Il gol di Giroud regala ai rossoneri la qualificazione alla prossima Champions. Pioli festeggia, ma avverte: "Se vogliamo competere, bisogna rinforzare la rosa". Napoli - "Spalletti è un uomo libero, vuole un anno sabbatico". Annuncio in serata di De Laurentiis, che conferma quanto trapelato nelle ultime settimane che ci sarà la separazione col tecnico toscano.