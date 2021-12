PRIMA PAGINA - Gazzetta e la confessione del Papu: "Vorrei giocare nel Napoli"

"Barella vede due stelle". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Assegnati i Gazzetta Sports Awards 2021, il centrocampista dell'Inter non ha dubbi: "Nonostante le cessioni abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche il ventesimo scudetto. Con Inzaghi noi più liberi. Brozovic rinnova? Dico solo che ama star qui".

Alejandro Gomez - Il quotidiano dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina ad un'intervista del Papu che viene intitolata così: "La Dea campione e vorrei giocare nel Napoli". L'argentino rivela il suo interesse per i partenopei, ma ammette di fare ancora il tifo per la sua ex squadra, che quest'anno è in lotta pure per vincere lo scudetto.

Zlatan Ibrahimovic - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per l'attaccante del Milan con questo titolo: "Lo svedese e il papa". Il quotidiano racconta, con fotografia inclusa, l'incontro che il bomber dei rossoneri ha avuto con il pontefice Francesco tra emozione e battute: "Io faccio magie...".

Christian Eriksen - Nel taglio laterale della prima pagina c'è spazio per il centrocampista dell'Inter con il titolo seguente: "Va verso l'addio per giocare in Danimarca". Dopo la rescissione con i nerazzurri ci sarà il ritorno a Odense. In Italia non è infatti permesso giocare con un defibrillatore cardiaco nel proprio corpo.

Milan - Spazio anche al mercato nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Botman di ferro. Ecco l'idea rossonera per la difesa". Il centrale olandese del Lille sta scalando le gerarchie per il profilo, che rientra all'interno dei parametri del Diavolo: 21 anni e alto un metro e ottantacinque centimetri.

Juventus - "Costi 477 mila euro al giorno!". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio basso della prima pagina ai bianconeri. Giocatori strapagati e deludenti, ma intanto la Procura Federale archivia il caso Suarez. Settimo posto e -12 punti dalla vetta, ma con il monte ingaggi più alto della Serie A: la Vecchia Signora è un caso.

Genoa - Anche il Grifone trova spazio nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Sheva, prima gioia. Ora in Coppa Italia il Diavolo a Milano". Un gol di Ekuban abbatte la Salernitana, mentre il Venezia e l'Udinese rifilano rispettivamente un 3-1 e un 4-0 a Ternana e Crotone, accedendo al turno successivo senza problemi.