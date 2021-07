PRIMA PAGINA - Gazzetta e la 'svolta' nel mercato Inter e Juve: "Nandez-Loca, due sì"

C'è il mercato a rubare la scena sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, con riferimento a Inter e Juventus, parlando di svolta. "Nandez-Loca, due sì". Nahitan Nandez vuole vestirsi di nerazzurro, Manuel Locatelli vede soltanto i bianconeri. Adesso - si legge - le trattative possono decollare.

La semplicità di Mancini. Di spalla su La Gazzetta dello Sport si parla di Roberto Mancini, "Il nostro Normal One", come si legge nel titolo. Il commissario tecnico della Nazionale, dopo il trionfo agli Europei, è tornato nella sua Jesi e lo si è visto in fila dal salumiere. "La semplicità di un c.t. che l'Europa ci invidia", si legge sulla Rosea.

In casa Milan. Mentre il Milan segnava sei gol alla Pro Sesto, Brahim Diaz si preparava al ritorno in rossonero, con la maglia numero 10, e Olivier Giroud veniva ufficializzato, con la maglia numero 9. La Gazzetta dello Sport dedica spazio anche a questi temi in prima pagina: "Brahim Diaz studia da 10, Giroud sfida il tabù del 9", si legge di spalla.