PRIMA PAGINA - Gazzetta e le parole di Pioli: "Il mio Milan ancora più forte"

"Il mio Milan ancora più forte". Queste le parole di Stefano Pioli che La Gazzetta dello Sport riporta in esclusiva in apertura in prima pagina nell'edizione odierna. Il tecnico rossonero ha voglia di bis: "Gruppo e carattere per fare la differenza e rivincere il titolo". Il talento di Leao è uno dei segreti di questa squadra: "È un campione, può segnare di più ed è felice di stare qui". Due battute anche sul nuovo acquisto De Ketelaere: "Origi mi ha detto che è metà Havertz e metà Kakà".

Juventus - Spazio per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Elkann scuote la Signora. E Kostic è a un passo". Festa a Villar Perosa, intanto oggi il serbo gioca con l'Eintracht Francoforte e poi saluta. Il numero uno di Exor: "Il futuro deve essere all'altezza del passato. Ma l'Inter è favorita".

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Inzaghi, nodo difesa. De Vrij è un dubbio, Skriniar e Dumfries restano in bilico". Il centrale ex Lazio non è reduce da una stagione esaltante, mentre lo slovacco e l'olandese sono nel mirino di alcune big e potrebbero partire.