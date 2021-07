PRIMA PAGINA - Gazzetta e le parole di Tonali: "Milan punta allo scudetto"

La Gazzetta dello Sport si apre in prima pagina con le parole di Sandro Tonali, che in un'intervista esclusiva al quotidiano ha detto: "Scudetto? Il Milan c'è. Obiettivo massimo in campionato e tanta strada in Champions: perché l'Europa è casa nostra. per restare qui mi sono anche ridotto lo stipendio".

Nuovo sponsor all'Inter - Spazio in taglio laterale al nuovo sponsor dei nerazzurri che dalla stagione che verrà sostituiranno Pirelli con Socios.com, una piattaforma direct-to-consumer che sfrutta la tecnologia blockchain per fornire alle principali organizzazioni sportive del mondo gli strumenti per coinvolgere con e monetizzare i loro fan globali.