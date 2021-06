PRIMA PAGINA - Gazzetta esalta l'Italia: "Sei bellissima"

Italia show, tre gol anche alla Svizzera: siamo agli ottavi. La Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina odierna alla nazionale azzurra, titolando: "Sei bellissima". Doppietta di Locatelli, poi Immobile. Domenica alle 18 a Roma c'è il Galles: basta un pari per il primo posto. Chiellini è finito k.o. e non ci sarà. Mancini: "E' per chi soffre. E ora tutto può succedere".

Gattuso-Fiorentina - "Già pronti all'addio": clamoroso, lite con Commisso su Mendes, l'agente dell'allenatore. Ringhio era stato annunciato il 25 maggio Ora i viola cercano un nuovo tecnico.

Il Milan riscatta Tomori a peso d'oro - "Pagati 28 milioni": niente sconti dal Chelsea.