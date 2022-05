PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Fermo io quel pullman"

"Fermo io quel pullman". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"Fermo io quel pullman". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il piano di Zhang consiste in Dybala e non solo. Vertice all'Inter, il presidente dà il via libera per l'assalto alla Joya, ma anche a Mkhitaryan e Asllani. Pronto il rinnovo di contratto per Inzaghi. Nerazzurri avanti tutta per una rivincita-derby.

Roma - Spazio nel taglio alto della prima pagina per la finale di Conference con questo titolo: "Mou pensaci tu". I giallorossi sfidano il Feyenoord alle 21 a Tirana e l'Italia si affida allo Special One per riconquistare una Coppa. Ma a Tirana è allarme scontri: sono otto i fermati e due i feriti.

Milan - Il quotidiano dedica uno spazio al Diavolo sotto al titolo principale con il titolo seguente: "Sarà EuroMilan". Si investirà sui giovani, la missione è la Champions League. Leao piace al Real Madrid: deve prolungare fino al 2026. Verranno blindati anche Tonali e Kalulu.

Juventus - Nel taglio basso della prima pagina il giornale ha titolato così: "Di Maria vuole subito i bianconeri. Max ci pensa". Il Fideo si è svincolato dal PSG ed è un giocatore di assoluto valore che, se in condizione, potrebbe aiutare tantissimo Allegri che, per ora, riflette e prende tempo.

Jurgen Klopp - Dopo la mazzata psicologica subita in campionato con il successo del City in rimonta, il tecnico del Liverpool è tornato a parlare della finale di Champions che deve disputare ed il quotidiano ha riportato le sue parole nel taglio basso della prima pagina: "Non sono un genio però con il Real me la gioco".