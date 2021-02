PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Gasperini cerca il bis, Gattuso deve salvarsi"

"Juve finale... E veleni". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui bianconeri. L'Inter non sfonda: 0-0, ora resta lo scudetto. Scontro Agnelli-Conte. Il presidente a fine gara urla un insulto. Il tecnico: "Serve più educazione e rispetto". Per la Juventus, Antonio li avrebbe offesi. Intanto stasera l'altra semifinale: Gasperini cerca il bis, Gattuso deve salvarsi.

Zlatan Ibrahimovic - C'è spazio per l'attaccante svedese nel taglio basso della prima pagina del giornale con questo titolo: "Assist ad Amadeus: 'A Sanremo per un altro record'". Il centravanti del Milan è pronto: "Sto arrivando! Ho raggiunto molti primati in carriera, ma me ne manca uno, Amadeus e Fiorello preparatevi: voglio il record di spettatori per questo Festival".

Lionel Messi - Spazio anche per il fuoriclasse argentino nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Tra spie e dossier. PSG-Barça, che bufera". Scontro in Champions League, ma anche sul mercato con la Pulce che rimane ambitissima dai francesi, ma i catalani per il momento se la tengono stretta.