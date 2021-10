PRIMA PAGINA - Gazzetta: "I campioni restiamo noi"

"I campioni restiamo noi" titola in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Italia, la serie è finita dopo tre anni e 37 gare di imbattibilità. A Milano in Nations League la Spagna vince 2-1 e va in finale. Decisivo il rosso a Bonucci al 42'. Mancio: "Leggerezza pagata cara". Oggi a Torino Francia-Belgio.