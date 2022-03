PRIMA PAGINA - Gazzetta: "I signori scudetto votano Milan"

“I signori scudetto votano Milan” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“I signori scudetto votano Milan” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La grande volata finale vista da 10 pluricampioni d’Italia - si legge - La maggioranza con i rossoneri: “Pioli è il super favorito, per Spalletti, Inzaghi ed Allegri la rimonta è in salita”.

Italia - “Luce azzurra”: doppietta di Raspadori, in rete anche Cristante. Mancini: “I rimpianti mondiali resteranno a lungo”.

San Siro - “Lo stadio di Milano”: l’avviso dei club: “Subito a San Siro o altri progetti”. Il Milan, l’Inter e il possibile addio.

Juve-Inter - “La partita dello stratega Marotta (che rivuole Dybala)”: domenica la supersfida.

Agenti - “Procuratore, quanto costi”: dalla Serie A ben 174 milioni. Agnelli e Zhang quelli che spendono di più.

Empoli - “Ecco il mio fratellino ucraino”: Vicario, il cuore del portiere dell’Empoli.