PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Milan ritrova Ibra: 7 mln per un anno"

"Ri-Ibra 9". È questo il titolo che campeggia al centro dell'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. C'è l'accordo, Zlatan è ancora rossonero: il Milan ritrova il proprio condottiero. Accordo per un contratto da sette milioni di euro, l'ex Galaxy sbarcherà domani in città e prenderà la maglia numero nove. È derby con l'Inter per Sandro Tonali: Maldini offre trentotto milioni, Marotta prende tempo.

Inter - In taglio alto c'è spazio per i temi di mercato di casa Inter: "Vidal ora o mai più", titola la rosea. Assalto al cileno richiesto da Conte: l'ex Juve andrà via gratis dal Barcellona, e ora tratta sui nove milioni netti che deve prendere fino al 2021. In nerazzurro lo aspetta un biennale con opzione da sei milioni. Il club di Zhang ha anche il sì di Kolarov: adesso si tratta con la Roma.

Juventus - "La Juve prepara il ritorno di Kean. Euforia Ronaldo: 'Vinciamo tutto'", si legge invece in taglio basso. L'attaccante dell'Everton potrebbe tornare con un accordo particolare: "Due anni di prestito - si legge a pagina undici - con obbligo di riscatto. L'agente, Mino Raiola, invita a pensare che tutto sia possibile. Il fatto che Moise possa entrare in lista B per la Champions, anche". Intanto Ronaldo suona la carica sui social: "La mia ambizione è alta come sempre".