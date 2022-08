PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Milan va a 2000"

"Il Milan va a 2000", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport

"Il Milan va a 2000", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Nuovo millennio tutto rossonero: Tonali è pronto, De Ketelaere già idolo di San Siro. Come Kalulu.

Si parla anche di Juventus e Inter in prima pagina: per Di Maria stop di 25 giorni, Allegri ha fretta e vuole subito Depay. Per quanto riguarda l'Inter, Skriniar non è al sicuro neppure con i 15 milioni del Chelsea per Casadei.