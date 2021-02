PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli non rischia e Gattuso se ne va"

"Il mio miglior nemico". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport dopo la lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Dal lato bianconero fanno sapere che il tecnico era tesissimo ed ha mostrato due volte il dito medio. I nerazzurri sono indignati e parlano di agguato premeditato. Pronta la Procura.

Milan - Spazio per i rossoneri nel taglio alto della prima pagina del giornale di stamani con questo titolo: "Rebus Gigio". Trattativa in salita per il rinnovo del portiere classe '99. Il Diavolo vorrebbe un contratto di 5 anni, Donnarumma invece firma al massimo per meno della metà ovvero per 2.

Coppa Italia - C'è spazio anche per l'Atalanta nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina con il titolo seguente: "In finale c'è Gasp". Il 19 maggio a Roma l'ultimo atto contro la Juventus. Gol e spettacolo: 3-1 al Napoli di Gattuso che stasera non ringhia. De Laurentiis se ne va.

Serie A - "La svolta diritti tv". Questo il titolo che compare nel taglio basso della prima pagina dell'edizione odierna del giornale. Oggi ci sarà l'Assemblea di Lega, ma nel frattempo Urbano Cairo sembra già far capire l'orientamento: "Bene l'offerta di DAZN, garanzie sulla tecnologia. Adesso acceleriamo sui fondi".