PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, urlo finale"

“Inter, urlo finale” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Derby di Coppa Italia, Lautaro pazzesco: Milan battuto 3-0 - si legge - Due magie dell’argentino, tris nerazzurro di Gosens: l’11 maggio l’ultimo atto. Furia Pioli per il gol del 2-1 di Bennacer annullato: “Ma per lo scudetto ci siamo”. Inzaghi: “Non molliamo nulla”.

Coppa Italia - “Brivido viola per la Juve di Vlahovic”: Allegri parte da 1-0 con la Fiorentina ma non può più fallire: Dybala fuori. Il futuro sulle spalle dell’ex Dusan. L’altra semifinale.

Milan - “Arriva Investcorp”: prima l’incontro con l’Uefa, poi l’operazione nuovo stagione. Giorni decisivi per il Diavolo.

Roma - “I 5 segreti di Mou per una rimonta da Champions”: nell’Eurovolata, la Roma è in piena corsa.

CR7 - “Il dramma commuove Anfield e tutto il calcio”: la morte del figlio neonato di Cristiano.