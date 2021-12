PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, dispetti giganti. Kessie avvertito: va in panchina"

"Juve, dispetti giganti" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola. La rosea analizza le mosse del club per cercare di centrare il quarto posto e arrivare il più lontano possibile in Champions. Per gennaio si punta a strappare Vlahovic a Commisso o in alternativa soffiare Scamacca all'Inter. I soldi da investire arriveranno dalle cessione di Kulusevski e Ramsey.

Kessie avvertito - Spazio in taglio laterale al rendimento del centrocampista rossonero. Stefano Pioli non sembra affatto contento del suo rendimento e con ogni probabilità contro l'Udinese andrà in panchina.

De Vrij che fai? - Spazio sempre in taglio laterale al futuro del difensore dell'Inter, il cui rinnovo continua ad essere un rebus.