PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve esagerata".

Juve esagerata". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

TuttoNapoli.net

"Juve esagerata". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Colpi al Max, le formule di Allegri per lo scudetto. Con Pogba e Di Maria il tecnico ha tante soluzioni di gioco. Ora vuole a ogni costo il ritorno di Morata. Bremer con il 3 di Chiellini.

Samir Handanovic - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per le dichiarazioni rilasciate al quotidiano dal portiere nerazzurro: "Inter più forte, Skriniar resti!". Lo sloveno non ha dubbi: "Al sicuro con me e Onana. E io sono come il Merlot, invecchio e divento più buono".

Fabio Capello - "Lu-La il top in attacco". Queste le dichiarazioni dell'ex allenatore al quotidiano che vengono riportate nel taglio alto della prima pagina di oggi. Secondo l'esperto è quindi l'Inter ad avere la coppia migliore per quanto riguarda il reparto offensivo.

Milan - Spazio nel taglio laterale della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "De Ketelaere è più vicino". La missione in Belgio di Paolo Maldini e Frederic Massara è servita: il belga è in pugno. Il direttore tecnico e un sì in 48 ore: "Proviamo a chiudere". Intanto il Manchester City omaggia il Diavolo con una maglia ispirata al Milan.

Roma-Lazio - Il quotidiano titola così nel taglio laterale della prima pagina: "Che derby". Dybala: "In giallorosso grazie a Mourinho". I biancocelesti però non ci stanno e vogliono regalare un grande colpo a Sarri per rispondere ai rivali: si tratta lo svincolato Marcelo.