PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve su con l'Euro"

"Juve su con l'Euro". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi al 2-0 con cui la Juventus ha avuto la meglio sul Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A segno Vlahovic, a cui era stato annullato in precedenza un gol dal Var per fuorigioco, e Chiesa.