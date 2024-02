PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve su Koopmeiners. Milan su Zirkzee"

TuttoNapoli.net

“La mia Inter. Famiglia scudetto”. Parole di Davide Frattesi, concesse nell’intervista rilasciata in esclusiva dal centrocampista nerazzurro a La Gazzetta dello Sport e con cui la Rosea apre la sua prima pagina odierna. “Mi sento a casa. Bravo Inzaghi, non dimentica nessuno. Il mio modello è Barella, voglio fare come lui. E se vinciamo porto anche mia nonna sul pullman”, le parole dell’ex Sassuolo riportate in apertura.

“Operazione rilancio”, si legge in taglio alto. Il quotidiano si proietta sugli affari che Milan e Juventus stanno studiando per la prossima estate. I rossoneri vogliono Zirkzee o Sesko per rinforzare l’attacco. Difesa: assalto a Lacroix del Wolfsburg. Mentre in casa bianconera è Koopmeiners il primo degli obiettivi. Ma occhi anche su Ferguson e Gudmundsson. “Chiamatelo Trybala”. Paulo tris, la Roma va. Viola rinata, Lazio ko.