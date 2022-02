PRIMA PAGINA - Gazzetta: "L'Inter ricomincia da Mou. Pioli: c'è un Diavolo in me"

"C'è un Diavolo in me". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Stefano Pioli. Nel dopo Berlusconi nessuno è durato tanto in panchina: "Al Milan ci starei per sempre...". Feeling con giocatori e dirigenza: ecco perché può aprire un ciclo. Intanto Ibrahimovic fa addominali "speciali": che muscoli!

Coppa Italia - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per la partita di stasera con questo titolo: "L'Inter ricomincia da Mou". Alle 21.00 i quarti di finale della competizione con il ritorno a San Siro dello Special One sulla panchina della Roma. Scoppia il caso Lautaro Martinez: lite con Theo Hernandez nel derby, rischia la squalifica.

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Effetto Vlahovic: è già l'anti-CR7 e festeggia con la mamma". La squadra di Allegri, dopo l'acquisto del serbo che ha segnato al debutto, è in grande rimonta e tra due giorni sfiderà il Sassuolo in Coppa Italia prima dello scontro diretto con l'Atalanta a Bergamo.

Serie A - Finisce 2-2 il posticipo del 24esimo turno di Serie A. Il quotidiano titola così nel taglio basso della prima pagina: "Salernitana, Verdi non basta. Due rigori salvano lo Spezia". All'Arechi due perle su punizione dell'ex Napoli spaventano la squadra di Thiago Motta che però si salva grazie ai gol di Manaj e Verde, entrambi dal dischetto.