PRIMA PAGINA - Gazzetta: "L'Inter sprinta e sfida il Napoli"

"Milan, c'è da fare". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. I rossoneri in America hanno perso tre partite su tre: un difensore è d'obbligo, nel mirino Lenglet del Barcellona. Muro per Krunic al Fenerbahçe: via solo per 15 milioni.

Inter - "Sfida al Napoli, l'Inter sprinta". I nerazzurri sono già davanti, secondo i bookmakers. Osimhen e Kvara sono da bis.

Juventus - "Al rientro non c'è Pogba". Salta l'esordio di campionato, il flop continua.

Roma e Lazio - "Mercato capitale". Marcos Leonardo dal Santos, i gol per Mou. Lazio, ecco i rinforzi.