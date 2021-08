PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La Juve in pole scudetto"

"La Juve va in pole". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il ritorno di Allegri e la rosa lunga: la Signora, che tratta a oltranza per Locatelli, è la super favorita. Sacchi: "L'effetto Max e gli addii all'Inter peseranno sullo scudetto". Intanto in Serie A con Dzeko, CR7, Ibrahimovic e Giroud il gol è... Maturo: "Vecchi ma buoni".

Inter - I nerazzurri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Lautaro da blindare". Per il rinnovo di contratto dell'argentino il club di Zhang è già al lavoro, mentre l'Everton diventa un serio candidato per Correa. Il sogno per l'attacco per Inzaghi continua ad essere Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 della Fiorentina.

Milan - "Florenzi, ora ci siamo. E rispunta la pista Isco". Questo il titolo che il giornale dedica ai rossoneri nel taglio laterale della prima pagina nell'edizione odierna. La dirigenza del Diavolo continua ad operare in entrata e cerca di rafforzarsi con il terzino della Roma e con lo spagnolo del Real Madrid. Intanto anche Adli è ad un passo.

Roma - C'è spazio nel taglio laterale anche per i giallorossi con il titolo seguente: "Bomber su bomber. Abraham-Shomurodov sono arrivati nella Capitale". I due giovani dovranno cercare di non far rimpiangere Dzeko, approdato all'Inter. Due passati diversi, uno al Chelsea, l'altro al Genoa, ma un futuro che potrebbe vederli giocare insieme: Mourinho infatti pensa alla supercoppia.

Gerd Muller - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per la leggenda del calcio tedesco con le parole di Gigi Riva che ne commemorano la scomparsa: "Io e Gerd, due simboli". Il celebre attaccante si è spento a 75 anni. Di lui si ricordano i tanti gol e il ruolo da protagonista avuto nel mitico 4-3 tra Italia e Germania nel '70.

Coppa Italia - Nel taglio alto della prima pagina trovano spazio anche il Bologna, eliminati dalla competizione per mano della Ternana ed i blucerchiati con questo titolo: "Miha: 'Chiedo scusa'. Samp, Quaglia-show". Rossoblù sconfitto clamorosamente per 5-4 dalla squadra di Serie B, mentre la squadra di D'Aversa rimonta e batte 3-2 l'Alessandria.