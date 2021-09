PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Largo ai campioni"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il titolo: "Largo ai campioni". Torna in campo stasera la nazionale azzurra, campione d'Europa meno di due mesi fa. A Firenze, con calcio d'inizio alle 20.45, si gioca per le qualificazioni a Qatar 2022 contro la Bulgaria. Caccia ai tre punti e al primato mondiale di imbattibilità.

Dybala firma? - Potrebbe essere arrivata ad una svolta la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Presto l'incontro che dovrebbe essere decisivo per mettere nero su bianco l'accordo che prolungherà il contratto fino all'estate 2025.

Ibra corre - Si avvicina il rientro in campo di Zlatana Ibrahimovic, che dovrebbe essere a disposizione di mister Pioli contro la Lazio, per poi essere a pieno ritmo per la Champions League. Dopo la sosta il campione svedese tornerà dunque in campo.