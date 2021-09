PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Le spinte di Maradona e di Osimhen per il primato"

"Napoli, le spinte di Maradona e di Osimhen per il primato". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica in prima pagina al Napoli nel giorno della partita contro il Cagliari. Gli azzurri sono stati scavalcati ieri dal Milan, vittorioso a La Spezia, e oggi vorranno riprendersi la vetta della classifica.