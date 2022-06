PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Maldini, ci siamo?"

"Maldini, ci siamo?". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan

"Maldini, ci siamo?". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan. Domani si discute il contratto dell'ex capitano: la paradossale situazione del direttore tecnico e di Massara. Dopo lo scudetto sono ancora in attesa del rinnovo. Oggi può essere il giorno buono.

Inter - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per il club di Steven Zhang con questo titolo: "Lukaku, l'alba di Romelu: sbarca in nerazzurro. E Lautaro gode". Il belga firmerà oggi il contratto e presto sarà di nuovo in campo con il Toro, partner con il quale si conosce alla perfezione ed ha una grande intesa.

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "De Ligt, asta Chelsea-City. Con i 120 milioni, Madama su Zaniolo". Le strategie di mercato della Vecchia Signora prevedono la cessione all'estero dell'olandese per una cifra davvero importante, che permetterà poi di ingaggiare il centrocampista della Roma.

Altro - "Verratti, maxi furto a Ibiza. Un bottino di tre milioni". Questo il titolo che compare nel taglio basso della prima pagina dopo che, nella villa di Ronaldo il Fenomeno affittata al centrocampista del PSG, dei ladri si sono intrufalati in casa ed hanno rubato oggetti per il valore di 3.000.000 di euro.