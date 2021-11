PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Mancini cerca gol, spunta l'idea Joao Pedro"

"Come ti sistemo l'ex". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. La Serie A torna con due incroci pericolosi: l'Inter ritrova Spalletti, la Juventus Sarri. Tentazione argentina per Inzaghi che domenica con il Napoli pensa a Lautaro-Correa, preservando Dzeko per la Champions League. Allegri con Dybala a rischio domani con la Lazio si affida a Chiesa e Morata. Immobile no, Pedro falso 9.

Milan - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "Sconto Raiola". Il super agente sbarca a Casa Milan per trattare il rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli: il capitano del Diavolo è pronto a dimezzarsi l'ingaggio pur di rimanere e far parte ancora del gruppo guidato da Stefano Pioli.

Italia - Spazio anche per la Nazionale nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Mancini cerca gol: c'è l'idea Joao Pedro, ma non è semplice". Il centravanti del Cagliari è italiano da 4 anni dopo il matrimonio con la sua Alessandra e pensa all'eventualità di vestire la prestigiosa maglia azzurra già a marzo nei playoff.