PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Max spaccaJuve: 0 titoli dopo 10 anni"

"Max spaccaJuve". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Vecchia Signora. Zero titoli dopo 10 anni: Allegri ha fatto peggio di Sarri e Pirlo. Le scelte del tecnico dividono i tifosi. E in società nervi tesi tra Agnelli e Nedved. Intanto Massimo Mauro lo difende: "Colpa dei giocatori", mentre Evelina Christillin lo critica: "Anno deludente".

Juventus - C'è spazio nella parte centrale della prima pagina sempre per i bianconeri, concentrati già sulla prossima stagione: "Il mercato è un problema: Zaniolo più lontano". L'acquisto del centrocampista della Roma sembra un'operazione complicata, mentre è difficile il rinnovo di contratto per Bernardeschi.