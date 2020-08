PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Messi va via! Conte resta all'Inter"

"Contenti", titola questa mattina in apertura La Gazzetta dello Sport, in riferimento alla fumata bianca tra Antonio Conte e l'Inter arrivata nel pomeriggio di ieri. Zhang risolve il caso, intesa anche sul mercato: si potrà spendere vendendo qualche big. La lista: Tonali, il pallino Vidal, Emerson e Dzeko (se parte Lautaro). Il tecnico colpito dall'affetto di tutti, dai giocatori ai magazzinieri.

Messi choc - "Messi va via", si legge invece in taglio alto. Inevitabile il rimando alla decisione della Pulce, che ha scelto di lasciare la Catalogna. Clamoroso addio al Barcellona: Manchester City e PSG in pole, ma l'Inter sogna. L'argentino ha comunicato al club di voler lasciare: "Mi libero gratis". Ora sarà battaglia legale.

Juve - In taglio basso c'è spazio anche per i bianconeri: "Pirlo attacca subito: 'Higuain ciclo finito. Dybala-CR7 insieme, la qualità in campo'", si legge. Prime parole da allenatore bianconero per l'ex centrocampista. Il neo-tecnico scarica il Pipita e promette: "Porterò entusiasmo ma per vincere servono sacrifici, mi sento al posto giusto nel momento giusto".

Milan - Più vicino il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con i rossoneri: "Ibra bis, ci siamo: sette milioni con gli sgravi fiscali. E avanza Brahim Diaz", si legge in apertura sulla rosea. Pioli riavrà presto il suo leader: la legge sugli sgravi fiscali fa tutti contenti, ma Elliott potrà spendere di meno. Intanto spunta il nome di Brahim Diaz per l'attacco: rossoneri in pole per il jolly diventato grande con Pep e Zidane.