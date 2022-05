PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan alla prova del 19. Juve, Chiellini prepara l'addio"

“Milan alla prova del 19” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Super volata, quanto valle lo scudetto per il Diavolo

“Milan alla prova del 19” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Super volata, quanto vale lo scudetto per il Diavolo - si legge - Con la conquista del titolo i rossoneri pareggerebbero i conti con l’Inter, comanderebbero in città e sarebbero in prima fascia per i sorteggi di Champions.

Inter - “Scatto di Dzeko” - Deve sbloccarsi, lo aiuta Lautaro. I piani dei nerazzurri.

Juventus - “Chiellini prepara il regalo d’addio”: con il 20° trofeo. Il capitano bianconero ai saluti.

Roma - “Giallorossi ko”: Mou attacca il Var Banti: “Ci ha tolto tanti punti”. La Fiorentina batte i capitolini 2-0.