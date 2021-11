PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan alla ricarica. Inter, che mira"

"Milan alla ricarica" e "Inter, che mira". Questi i titoli di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il momento d'oro dei due club protagonisti in Italia e in Europa. Pioli rinnova (un anno con opzione per un altro). Alle radici di Messias: dove è iniziata la favola del brasiliano che faceva il fattorino. Champions, i nerazzurri da record: sono quelli che creano di più, centro conclusioni. Lautaro leader con Benzema e Mahrez.

Italia - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano per la Nazionale con il titolo seguente: "Brivido sorteggio". Oggi le rivali dei playoff di marzo per andare in Qatar. Niente paura, il Mondiale ci aspetta: Ibra o CR7 i pericoli. Joao Pedro, Luiz Felipe e Ibanez con Mancini forse già a gennaio. Serie A: via prima di Ferragosto?

Juventus-Atalanta - Nel taglio laterale della prima pagina del giornale c'è spazio per i tecnici delle due squadre con questo titolo: "Max-Gasp, super ring". Un "papà" in comune che è Galeone, poi strade diverse: i due stili a confronto. Domani bianconeri contro bergamaschi in una gara che pesa. Intanto Agnelli nella serie Amazon stronca l'anno di Sarri.

Lazio - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina anche per la squadra di Sarri con il titolo seguente: "Doppio Immobile, biancocelesti avanti". 3-0 alla Lokomotiv Mosca deciso da due gol del bomber azzurro e da Pedro: qualificazione ai playoff matematica, mentre per centrare il primo posto servirà battere il Galatasaray all'Olimpico.