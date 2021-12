PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan e Inter da urlo. Napoli in tilt e Spalletti espulso"

“Milan e Inter da urlo” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Pioli a -1, col Genoa super punizione di Ibra e doppietta dello scatenato Messias. Zlatan: “Ora tocca a m e rinnovare…”. Inzaghi a -2, con lo Spezia è tutto facile: Gagliardini e rigore di Lautaro. E ora l’incrocio con Mou. "Napoli in tilt e Spalletti espulso" si legge in basso.