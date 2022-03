PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan e Inter sveglia!"

"Meglio Pioli di Inzaghi ma nessuno vince più. Il calo continua e preoccupa per la corsa scudetto"

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il pareggio nel derby della Madonnina in Coppa Italia: "Milan e Inter sveglia! Meglio Pioli di Inzaghi ma nessuno vince più. Il calo continua e preoccupa per la corsa scudetto". Di spalla spazio al ritorno dell'ex Vlahovic al Franchi per la semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus: "Notte Vlahovic". In taglio basso spazio all'intervista dell'ex tecnico azzurro Albertino Bigon: "Napoli, l'uomo decisivo sarà Osimhen".