PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan, serve un ruggito"

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il Milan, che oggi si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Salisburgo: "Milan, serve un ruggito". In taglio alto spazio alle sconfitte di Inter e Napoli: "Cade a Monaco, ma si risparmia per la Juve". "Cade a Liverpool dopo 13 vittorie, ma resta prima". Di spalla la Juve, impegnata stasera contro il PSG: "Allegri, c'è Messi per te".