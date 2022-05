PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Mossa Napoli, preso Olivera"

"Milan, ho fame di Champions". Queste le parole di Sandro Tonali, centrocampista rossonero, che La Gazzetta dello Sport riporta in apertura

"Milan, ho fame di Champions". Queste le parole di Sandro Tonali, centrocampista rossonero, che La Gazzetta dello Sport riporta in apertura in prima pagina nell'edizione odierna. Il classe 2000 è chiaro: "Sono pronto a tatuarmi tanti altri trofei. Mi ha scritto Gigio, telefonerò a Gattuso. Dopo il trionfo ho preso la patente da un... interista".

Mercato - Il quotidiano dedica uno spazio alla Serie A nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Mossa Napoli, preso Olivera. Verona, Cioffi per Tudor". Primi colpi per quanto riguarda le big, ma non solo. Il valzer delle panchine è già scattato e così il tecnico dell'Udinese lascia i friulani per i gialloblù.