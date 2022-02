PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, aggancio all'ultimo respiro!"

“Zaniolo, Juve mi piaci” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La super rimonta e il mercato, la Signora ritorna a sognare

“Zaniolo, Juve mi piaci” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La super rimonta e il mercato, la Signora ritorna a sognare - si legge - Tra Vlahovic e il giallorosso è intesa, per ora sui social: un like anticipa la clamorosa trattativa per l’estate.

Napoli - “Aggancio!”: Lazio battuta (2-1), azzurri di nuovo in testa. Napoli all’ultimo respiro, domenica duello con Pioli.

Scamacca - “Che derby”: anche il Milan ci prova e bussa al Sassuolo. Con l’Inter è sfida totale. Domani semifinale di Coppa.

Milano - “Lo stadio”: avanti su San Siro con la cattedrale. Il Comune rassicura i club.

Ibra - “Vinco, poi mollo”: la promessa. Lo svedese tornerà domenica?