PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli ai ripari. Avanti tutta su Samardzic e Miranda"

"Inzaghi vedo le stelle". Questo è il titolo principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Occasione d'oro per l'allenatore dell'Inter: sente che la squadra non ha più limiti per vincere lo scudetto e può imitare i grandi del passato.

Serie A - "Che ZapaToro!". Doppio Duvan e Sanabria: lezione all'Atalanta.

Mercato - "Napoli ai ripari". Avanti tutta su Samardzic e Miranda.