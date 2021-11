PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, altro ko. Spalletti non dà la mano al rivale"

“Dzeko superpass, miracolo Messias”, titola stamani in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Champions da sballo - si legge - L’Inter agli ottavi dopo 10 anni: rotto un tabù. Doppietta di Dzeko, ciao Shakhtar. Con il Real sarà assalto al primo posto. Inzaghi: “Che liberazione”. Il Milan sbanca Madrid e resta in corsa, decide tutto l’ex fattorino Messias: debutto con gol, piegato l’Atletico. "Napoli, altro ko. Spalletti non dà la mano al rivale" si legge in basso.