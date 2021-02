PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, la squadra vota la fiducia a Gattuso"

La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport titola "Che rivincita" in riferimento alla semifinale d'andata di Coppa Italia vinta dalla Juventus sull'Inter per 2-1. Un gol su rigore (ingenuità di Young) e uno dopo un pasticcio Bastoni-Handanovic: così Ronaldo rimonta Lautaro e vendica il k.o. in campionato. Cristiano e Vidal, sostituiti, si arrabbiano. Conte: "Il progetto del club fermo ad agosto. Martedì il ritorno".

Tutto l'oro di Neymar - "Il rinnovo col PSG": il brasiliano a Parigi fino al 2026 e ora aspetta Messi.

Ribery al Monza? - "Il viola nel mirino per l'estate": il presidente Berlusconi prepara già il colpo da Serie A.

Benzina Mandzukic - "Il Milan fa il pieno": Pioli potenzierà la squadra con fatica e l'inserimento del croato. Il piano della capolista per scudetto ed Europa League.

Sul Napoli: "Napoli, la squadra vota la fiducia a Gattuso"